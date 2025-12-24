হোম > সারা দেশ > ঢাকা

যুবদল নেতা আরিফ সিকদার হত্যা: সুব্রত বাইনের মেয়ে ফের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কুমিল্লা জেলা কারাগারের সামনে থেকে ১৫ ডিসেম্বর খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে আটক করা হয়। ফাইল ছবি

যুবদল নেতা আরিফ সিকদার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের মেয়ে খাদিজা ইয়াসমিন বিথীকে ফের চার দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক আজ বুধবার এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের হাতিরঝিল থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) এসআই আরিফ রেজা।

হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আজ খাদিজাকে আদালতে হাজির করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশ পরিদর্শক মো. মাজহারুল ইসলাম তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও পাঁচ দিন রিমান্ডের আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, খাদিজাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে অনেক তথ্যই তিনি গোপন রেখেছেন। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে ফের রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।

শুনানি শেষে খাদিজার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

এর আগে ১৮ ডিসেম্বর আরিফ সিকদার হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খাদিজাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর তিন দিন আগে ১৫ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা কারাগারের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

সেদিন রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে সুব্রত বাইন ওরফে ফতেহ আলী ও তাঁর মেয়ে খাদিজা মগবাজার ও হাতিরঝিল এলাকায় আধিপত্য বিস্তার শুরু করেন। যুবদল নেতা আরিফকে তাঁরা প্রতিপক্ষ মনে করতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের পরিকল্পনায় আরিফকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় আসামি খাদিজা জড়িত ছিলেন বলে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, গত ১৯ এপ্রিল রাতে হাতিরঝিল থানার নয়াটোলা মোড়ল গলির দ্য ঝিল ক্যাফের সামনে আরিফ সিকদারকে গুলি করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২১ এপ্রিল মারা যান ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সহক্রীড়া সম্পাদক।

এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বোন রিমা আক্তার সুব্রত বাইনের সহযোগী মাহফুজুর রহমান বিপুসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন।

