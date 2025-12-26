গুলিস্তানের ভবনটিতে ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে দেড় ঘণ্টা লাগে: ফায়ার সার্ভিস

রাজধানীর গুলিস্তানে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আটতলা ভবনের ছাদে থাকা গুদামে আগুন লেগে কম্বল ও জায়নামাজের মজুত পুড়ে গেছে।
আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেড় ঘণ্টা ধরে চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভবনটির কিছু জায়গায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকলেও ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকায় আগুন প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মামুনুর রশিদ বলেন, ফায়ার এক্সটিংগুইশার কিছু জায়গায় থাকলেও ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকার কারণে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যায়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত চলছে। শুক্রবার মার্কেট বন্ধ থাকায় গুদামের বিদ্যুৎ লাইন থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। ভবনের ওপরে থাকা গুদাম বৈধ কি না, সেটি তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।