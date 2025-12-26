হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গুলিস্তানের ভবনটিতে ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে দেড় ঘণ্টা লাগে: ফায়ার সার্ভিস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলিস্তানে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আটতলা ভবনের ছাদে থাকা গুদামে আগুন লেগে কম্বল ও জায়নামাজের মজুত পুড়ে গেছে।

আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেড় ঘণ্টা ধরে চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভবনটির কিছু জায়গায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার থাকলেও ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকায় আগুন প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় গুলিস্তানে বাণিজ্যিক ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে
গুলিস্তানে বাণিজ্যিক ভবনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ৯টি ইউনিট

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মামুনুর রশিদ বলেন, ফায়ার এক্সটিংগুইশার কিছু জায়গায় থাকলেও ফায়ার হাইড্রেন্ট না থাকার কারণে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যায়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত চলছে। শুক্রবার মার্কেট বন্ধ থাকায় গুদামের বিদ্যুৎ লাইন থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। ভবনের ওপরে থাকা গুদাম বৈধ কি না, সেটি তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।

সম্পর্কিত

হাদি হত্যা মামলা: ফয়সালকে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুজন কারাগারে

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ইনকিলাব মঞ্চের

দীপু দাসের হত্যাকারীদের শাস্তি না দিলে ভোট বর্জনের হুঁশিয়ারি হিন্দু মহাজোটের

৩০০ ফুট থেকে ১৪৮ টন বর্জ্য অপসারণ করেছে ডিএনসিসি

দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় গুলিস্তানে বাণিজ্যিক ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে

গুলিস্তানে বাণিজ্যিক ভবনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ৯টি ইউনিট

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে শাহবাগ অবরোধ

লঞ্চ দুর্ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

সখীপুরে নিখোঁজের ৭ ঘণ্টা পর বন থেকে উদ্ধার শিশুটি মারা গেছে

ধানমন্ডিতে ককটেল বিস্ফোরণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা