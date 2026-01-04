হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোবাইল ব্যবসায়ীদের লাঠিপেটা করে সড়ক থেকে সরিয়ে দিল পুলিশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আজ রোববার সকালে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) ব্যবস্থা চালুর প্রতিবাদ এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যবসায়ীদের মুক্তির দাবিতে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের ‘অবস্থান কর্মসূচি’ পুলিশি বাধায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড এবং লাঠিপেটা করে ব্যবসায়ীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।

মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ‘মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ’ (এমবিসিবি) গতকাল শনিবার এই কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল। তাদের প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— এনইআইআর ব্যবস্থার সংস্কার এবং বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় আটক ব্যবসায়ীদের নিঃশর্ত মুক্তি। একই সঙ্গে আজ থেকে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য মোবাইল দোকান বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ব্যবসায়ীরা সপরিবারে সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করে সড়কে বসে পড়েন। তাঁরা এনইআইআর বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ প্রথম দফায় লাঠিপেটা করে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে ব্যবসায়ীদের একটি অংশ দুপুর ১২টার দিকে আবার সড়কে অবস্থান নিলে পুলিশ কঠোর অবস্থান নেয়। এ সময় পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আমরা এনইআইআরের বিরোধী নই, তবে এই ব্যবস্থায় কিছু যৌক্তিক সংস্কার দরকার। আমরা বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কিন্তু তারা শোনেনি। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কেন আমাদের ওপর লাঠিপেটা করা হলো?’

অন্যদিকে তেজগাঁও থানা-পুলিশ জানিয়েছে, জনদুর্ভোগ কমাতে এবং সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে তারা ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে বলেও নিশ্চিত করেছে পুলিশ। বর্তমানে কারওয়ান বাজার এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

