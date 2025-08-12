এনসিপির পদযাত্রাকে ঘিরে সহিংসতা: গোপালগঞ্জে তদন্ত শুরু বিচার বিভাগীয় কমিটির

গোপালগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে হামলা-সংঘর্ষে পাঁচজনের নিহতের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে।
আজ মঙ্গলবার তদন্ত কমিটির সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মো. আবু তারিকের নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা তদন্তকাজ শুরু করেছেন।
ছয় সদস্যের কমিটির সদস্যরা ঢাকা থেকে দুপুরে গোপালগঞ্জে পৌঁছে তদন্তকাজ শুরু করেন। তাঁরা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর, জেলা কারাগার, এনসিপির সভাস্থলসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন।
এ সময় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির সদস্যসচিব ও জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান, আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. সাইফুল ইসলাম, যশোর ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের ২১ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহীদুর রহমান ওসমানী, ঢাকা কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসাপাতালের পরিচালক সরদার নুরুল আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান, পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পরে সন্ধ্যা ৭টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিং করা হয়।
প্রেস ব্রিফিংয়ে কমিটির সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মো. আবু তারিক বলেন, ‘সরকারি অফিসার, ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশ, সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় স্পটগুলো দেখেছি। আমাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জিনিসটা তদন্ত করার জন্য। প্রেস ব্রিফিংয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। ঘুরেফিরে দেখলাম, সব বুঝেশুনে আমরা অনুসন্ধান করছি। আমরা অতিসত্বর তদন্ত রিপোর্ট দেব।’
তদন্ত কমিটির সদস্যসচিব খন্দকার মো. মাহাবুবুর রহমান প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘আমাদের কাছে সরকার কিছু নির্ধারিত এজেন্ডা দিয়ে দিয়েছে। তদন্তে নেমে এ এজেন্ডাগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে ধরনের সুপারিশও আমাদের সরকারের কাছে করতে হবে। যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন আর আমাদের তদন্তকাজ শেষ হয়নি। আমরা সবার প্রাথমিক বক্তব্য নিয়েছি। আমরা আজকেও স্পটে অনেকের বক্তব্য নিয়েছি। আগামীকাল বুধবারও আমরা যতজনের পারি, বক্তব্য নেব। যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন, এটা একটা গোপনীয় প্রতিবেদন হবে। সেটা সরকার প্রকাশ করবে। আমরা কী পাচ্ছি, কী পাইনি—সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অপারগ।
‘তবে আপনারা (গণমাধ্যমকর্মীরা) যে এসেছেন কষ্ট করে, আমাদের কথা শুনেছেন, আপনারা ইচ্ছা করলে আমাদের কিছু তথ্য দিয়ে, আলামত দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আপনাদের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। এ জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
‘আমরা আগামীকালও আছি সরা দিন। আপনারা যদি তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন, তাহলে আমরা যে রিপোর্ট দাখিল করব, সেটা আরও ভালো হবে।’
উল্লেখ্য, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে হামলা চালান নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ৫ ঘণ্টার হামলা-সহিংসতায় চারজনের মৃত্যু হয়। পরদিন ১৭ জুলাই গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়।