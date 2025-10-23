হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গ্রেপ্তারের পর পাঁচ দিনের রিমান্ডে ফারইস্ট লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফারইস্ট লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

৪৫ কোটি টাকা দুর্নীতির মামলায় ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে হাজির করা হলে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ সাব্বির ফয়েজ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

সূত্রমতে, ৪৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ফারইস্ট ইসলামী লাইফের সাবেক চেয়ারম্যান মো. নজরুল ইসলামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। গত ৩১ জুলাই এ মামলা করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের নামে রাজধানীর ৩৬ তোপখানায় ২০৭ কোটি ৩৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার জমি ক্রয় দেখিয়ে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ৪৫ কোটি টাকা আত্মাসাৎ করেন। এর মধ্যে নজরুল ইসলাম আত্মসাৎ করেন ১০ কোটি ও তাঁর স্ত্রী এবং ফারইস্ট লাইফের সাবেক পরিচালক তাসলিমা ইসলাম আত্মসাৎ করেন সাড়ে ৯ কোটি। জমি ক্রয় ও অর্থ আত্মসাতের এ ঘটনা ঘটে ২০১৫ সালে।

আদালতের কাছে দুদকের উপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মশিউর রহমান আবেদন করেন যে, মামলার সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত আসামি জামিনে মুক্ত হলে আলামত ধ্বংসসহ তদন্তকাজ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারেন বিধায় তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের আগপর্যন্ত জেলহাজতে আটক রাখার নিমিত্তে আদালতে সোপর্দ করা হলো।

