সাংবাদিক তুহিনকে হত্যার স্থানে এবার শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ৭ আগস্ট যে স্থানে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা করেছিল, সেই একই স্থানে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে এক শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ছুরিকাঘাতে আহত শরবত বিক্রেতার নাম মো. সাদ্দাম হোসেন (৩০)। তাঁর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দোলোয়ার হোসেন নামে একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় মসজিদ মার্কেটের সামনে সাদ্দাম হোসেন ও মো. দেলোয়ার নামের দুই যুবক শরবত বিক্রি করেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে পূর্বশত্রুতার জেরে সাদ্দাম হোসেন ও দেলোয়ারের মধ্যে তর্ক হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ার তাঁর কাছে থাকা ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠে ও হাতে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময়ে আশপাশের লোকজন দেলোয়ারকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে।
বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান জানান, এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। আহত শরবত বিক্রেতাকে হাসপাতালে পাঠানে হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।