হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সাংবাদিক তুহিনকে হত্যার স্থানে এবার শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

গাজীপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ৭ আগস্ট যে স্থানে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যা করেছিল, সেই একই স্থানে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে এক শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ছুরিকাঘাতে আহত শরবত বিক্রেতার নাম মো. সাদ্দাম হোসেন (৩০)। তাঁর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দোলোয়ার হোসেন নামে একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় মসজিদ মার্কেটের সামনে সাদ্দাম হোসেন ও মো. দেলোয়ার নামের দুই যুবক শরবত বিক্রি করেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে পূর্বশত্রুতার জেরে সাদ্দাম হোসেন ও দেলোয়ারের মধ্যে তর্ক হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ার তাঁর কাছে থাকা ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠে ও হাতে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময়ে আশপাশের লোকজন দেলোয়ারকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে।

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান জানান, এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। আহত শরবত বিক্রেতাকে হাসপাতালে পাঠানে হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

মির্জাপুরে যুবলীগ নেতা লাভলু গ্রেপ্তার

প্রবাসীর পরিত্যক্ত ঘরে মিলল পাঁচ বালতি হাতবোমা

সোনারগাঁয়ে ১০ গ্রামের ৩০ হাজার মানুষ পানিবন্দী

ইটনা স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ করায় ইউএনওর বাসায় হামলা, ৯ পুলিশ-আনসার সদস্য আহত

১৫ আগস্ট ঘিরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা

সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ৬০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা অনুমোদন

দুদকের মামলায় পাপিয়া দম্পতির সাড়ে তিন বছর করে কারাদণ্ড

১৩ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, ৭২ বছরের বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন সুবিধা বাড়াতে কাজ করছে ডিএনসিসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা