হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সৈয়দ নজরুল হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা সংস্কারের দাবি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্ত করার দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রোগী ও স্থানীয়দের চলাচলের জন্য শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্ত করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। রোববার (২৪ আগস্ট) সকালে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নে হাসপাতাল ফটকের সামনে সচেতন তরুণ সমাজের ব্যানারে মানববন্ধন করে তাঁরা এ দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রায় ২৮ বছর আগে নির্মিত মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের সামনের এ সড়কের প্রস্থ মাত্র ১০ ফুট। হাসপাতালটিতে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা এখন রোগীদের ‘মরণফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে চিকিৎসা নিতে গিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন রোগী। দ্রুত যাওয়ার দরকার হলেও সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি মোড় থেকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে যাওয়ার এক কিলোমিটার রাস্তা যেতে সময় লাগছে ঘণ্টাখানেক। দীর্ঘদিন ধরে দাবির পরও রাস্তাটি সংস্কার ও প্রশস্ত করার কোনো উদ্যোগ নেই। অচিরেই রাস্তাটি সংস্কার করে রোগী ও জনগণের দুর্ভোগ কমানোর দাবি জানান তাঁরা।

মানববন্ধনে এলাকাবাসীর পক্ষে বক্তব্য দেন মো. সাইফুল্লাহ, মো. মারুফ, মাওলানা আব্দুর রহমান হাবীবি, মো. সুরুজ, মো. আকাশ, মো. পিয়াস, মো. এখলাস, মো. তানভির, মো. রাসেল, মো. সুমন, মো. সোহাগ, মো. রাসেল, মো. রমজান, মো. পারভেজ ও মো. পায়েল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিল মোহাম্মদ ফয়সাল বলেন, ‘শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে নিকলী সদর পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক সংস্কারের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু করব। আর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের সড়ক এবং সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির সামনের সড়কের সংস্কারকাজ শিগগিরই করা হবে।’

সম্পর্কিত

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার

ঢাকায় ২৫ স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন

২১ বার অস্ত্রোপচার শেষে ঘরে ফিরলেন মাইলস্টোনের শিক্ষক নিশি আক্তার

গোপালগঞ্জে নাশকতার মামলায় জেলহাজতে ইউপি চেয়ারম্যান

ওসিকে বদলির পর মোহাম্মদপুর থানার সামনে মিষ্টি বিতরণ

শীতলক্ষ্যা নদীতে যুবকের পচাগলা লাশ উদ্ধার

কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুলের জামিন

এটি কি আমার বাপের টাকায় করছে—উদ্বোধনী ফলকে নাম দেখে রেগে গেলেন উপদেষ্টা

মুন্সিগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছুরিকাহত যুবকের মৃত্যু

মোহাম্মদপুর থানার ওসিসহ ৩ পরিদর্শককে বদলি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা