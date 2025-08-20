হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

গোপালপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

শিশু ডুবে যাওয়ার খবরে স্থানীয়রা নদের তীরে ভিড় করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলায় নদে গোসল করতে নেমে লোকনাথ সূত্রধর (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার নগদাশিমলা ইউনিয়নের চর শিমলা গ্রামে বৈরাণ নদে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত লোকনাথ চরশিমলা গ্রামের রঞ্জিত সূত্রধরের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলা ১টার দিকে কয়েক শিশু বৈরাণ নদে গোসল করতে নামে। গোসল সেরে সবাই নদ থেকে উঠে এলেও লোকনাথকে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে গোপালপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে টাঙ্গাইল থেকে আসা ডুবুরি দল শিশুটির নিথর দেহ নদ থেকে উদ্ধার করে।

গোপালপুর ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার মো. খাদিমুজ্জামান বলেন, ‘আমরা ৯৯৯ থেকে সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। পরে টাঙ্গাইল থেকে ডুবুরি দল এসে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করে।’

সম্পর্কিত

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বাসভাড়া বাড়ল, বিএনপি-জামায়াতকে দুষছে যাত্রী অধিকার ফোরাম

ঢাকায় ‘পাহাড়ের প্রতিধ্বনি’ শীর্ষক দিনব্যাপী আর্ট ক্যাম্প

বালিয়াকান্দিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

গোপালগঞ্জে বাসচাপায় বৃদ্ধা নিহত, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুব্ধ জনতার

বিএনপি করে কেউ বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলবেন না: আবুল কালাম

তাড়াইলে ৩০০ বস্তা টিএসপি সার জব্দ

হাসপাতাল-বিদ্যালয়-শিশুপার্কসংলগ্ন শিল্পকলা একাডেমি মাঠে বাণিজ্য মেলা, তীব্র প্রতিবাদ

বুড়িগঙ্গার তীর থেকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বাংলোবাড়ি উচ্ছেদ

গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের প্যানেল ঘোষণা, নেতৃত্বে কাদের-বাকের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা