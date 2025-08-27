হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মোহাম্মদপুরে ‎জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে আটক ১১, মাদক ও দেশি অস্ত্র জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জেনেভা ক্যাম্পে অভিযানে মাদক ও দেশীয় অস্ত্র জব্দ হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতবার মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে আটক করেছে। এ সময় ৫৬৬০ পিস ইয়াবা, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি এবং মাদক বিক্রির ৪৫ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

আজ বুধবার সকালে এসব তথ্য জানান সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা।

আটকেরা হলেন— সুজন (২৬), দিপু (২৭), সাকিব (২২), রবিন (২৬), মাসুম (২৬), রমজান (১৬), শেখ গোলাম জিলানি (৬৮), মিঠুন (৩২), ইমরান (২৫), বাবু (২৮) ও মিজানুর রহমান (৩১)।

আটকদের মধ্যে শেখ গোলাম জেলানি মোহাম্মদপুর থানার সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে।‎

জেনেভা ক্যাম্পে অভিযানে ১১ জন আটক হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সেনা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানোর সময় এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার ওপর হামলা চালায় সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেল ও তার দল। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে এবং সেনাবাহিনী সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় হামলার সম্পৃক্ততার অভিযোগে ৬ জনকে আটক করা হয়। পরে রাত ৮টায় পুনরায় জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ আরও ৪ জনকে আটক করা হয়। ‎

জেনেভা ক্যাম্পে অভিযানে ১১ জন আটক হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের এক কর্মকর্তা জানান, ‘সন্ত্রাসী বুনিয়া সোহেল জেনেভা ক্যাম্পে থাকার খবর পেয়ে তাঁকে আটক করতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আমাদের একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা মাদক ব্যবসায়ীদের হামলায় আহত হয়। পরে দুই দফায় অভিযানে মাদক ও অস্ত্রসহ ১১ জনকে আটক করা হয়। তবে বুনিয়া সোহেলকে আটক করা যায়নি।’ ‎

‎মাদকের সঙ্গে জড়িত চারজনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কাছে এবং হামলার সঙ্গে জড়িত ৭ জনকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

