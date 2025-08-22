হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে শিশুর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

ট্রলারের নিচে পড়ে মারা যাওয়া শিশু রিফাত। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। তার নাম রিফাত (১২)। নিখোঁজের পর দিন আজ শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের ইছামতী নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রিফাত নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে নদীতে সাঁতরে একটি ডিঙি নৌকায় উঠতে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রলারের নিচে পড়ে নিখোঁজ হয়।

রিফাত রাজানগর ইউনিয়নের কাজল মিয়ার ছেলে এবং তেঘরিয়া সনটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, নদীতে তেমন স্রোত না থাকায় আমরা ধারণা করেছিলাম শিশুটির লাশ দূরে যায়নি। বেলা ১১টার দিকে ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে দুপুর ১২টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

সিরাজদিখান থানার শেখরনগর তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. তাজুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিবছর এই দিনে ইছামতী নদীতে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এ বাইচ দেখতে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারো মানুষের ঢল নামে। এ সময় অনেকেই ছোট নৌকা নিয়ে নদীতে ঘুরছিলেন। রিফাতও সাঁতরে একটি নৌকায় উঠতে গিয়ে ট্রলারের নিচে পড়ে যায়। আজ (শুক্রবার) ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা শিশুটির লাশ উদ্ধার করে।’

সম্পর্কিত

স্টারলিংকের ফ্রি ইন্টারনেট ও আরও যা অঙ্গীকার করলেন জিএস প্রার্থী বাকের

আবাসিক হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ, বাঁধা ছিল দুই হাত

ডাকসু নির্বাচন: ১৮টি হলের জন্য টিএসসিসহ ৮টি কেন্দ্রে হবে ভোট গ্রহণ

স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ চার দাবিতে কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা

গোপালগঞ্জে বিএনপি নেতার বাসা থেকে পাইপগান ও কার্তুজ উদ্ধার

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর নগর সড়কের বেহাল দশা, ভোগান্তি

রাজধানীতে বাসায় আগুন লেগে একই পরিবারের দগ্ধ ৩

সমালোচনার মুখে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে বর্ধিত বাসভাড়া স্থগিত

স্বামী চালাচ্ছিলেন লেগুনা, বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে পাশে বসা স্ত্রী নিহত

এক্সপ্রেসওয়েতে এক মোটরসাইকেলে ৪ আরোহী, প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৩ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা