হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

হামলায় তার বাসার জানালার কাঁচ ভেঙে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তমের টাঙ্গাইলের বাসভবনে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। গভীর রাতে চালানো এই হামলায় বাসার জানালার কাচ ও দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার পর টাঙ্গাইল শহরের কাজী নজরুল সড়কে অবস্থিত ‘সোনারবাংলা’ নামের বাসভবনটিতে এই হামলা হয় বলে জানিয়েছেন বাড়ির কর্মীরা।

বাড়ির কর্মীদের বর্ণনা মতে, একদল দুর্বৃত্ত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে জানালার কাচ ভেঙে ফেলে। এরপর তারা মই দিয়ে মূল ফটক টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে কাদের সিদ্দিকীর ব্যবহৃত দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

বাসার তত্ত্বাবধায়ক (কেয়ারটেকার) রাজু মিয়া জানান, হামলার সময় কাদের সিদ্দিকী দ্বিতীয় তলায় ঘুমাচ্ছিলেন। দুর্বৃত্তদের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ জন।

মই দিয়ে গেট টপকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে কাদের সিদ্দিকীর ব্যবহৃত দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানভির আহমেদ জানান, পুলিশ ইতিমধ্যে বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে। দ্রুতই হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

সম্পর্কিত

গোয়ালন্দে পুলিশের ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার ৫

জাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

একে অপরের বিরুদ্ধে সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগ ইউএনও ও ইজারাদারের

সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে

জাকসুতে অমর্ত্যের ভিপি প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে মেঘমল্লার বললেন, নীলনকশা আমরা চিনি

চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের গণছুটির ঘোষণা পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীরা

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

মালিবাগে সোহাগ বাস কাউন্টারে হামলা মামলার দুই আসামি গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা