যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চার বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 

উদ্ধার করা গ্রেনেডসদৃশ বস্তু। ছবি: র‍্যাব

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গ্রেনেডসদৃশ চারটি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১০)। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) র‍্যাব-১০ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-১০-এর একটি দল গতকাল রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা সোয়া ৩টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার বিবির বাগিচা এলাকার ফ্যান্টাসি টাওয়ারে অভিযান চালায়। এ সময় গ্রেপ্তার ফয়সাল খানের (৩০) ফ্ল্যাটের শোয়ারঘর থেকে থেকে চারটি গ্রেনেডসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ইঞ্চি, ব্যাস ৯ ইঞ্চি এবং ওজন আনুমানিক ৩১০ গ্রাম।

গ্রেপ্তার ফয়সাল খান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা, আতঙ্ক সৃষ্টি ও জানমালের ক্ষতি করার উদ্দেশে তিনি এসব বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন, ১৯০৮ অনুযায়ী মামলা করে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

