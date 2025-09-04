হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে দুই দিন বন্ধ থাকবে ঢাবি মেট্রো স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

আজ বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) থেকে বিষয়টি জানানো হয়।

ডিএমটিসিএল জানায়, আগামী সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বন্ধ থাকবে। পরদিন মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পুরো দিন স্টেশনটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ডিএমটিসিএল জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস থেকে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানানো হয় নির্বাচনী দিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্টেশনটি বন্ধ রাখার জন্য।

সম্পর্কিত

যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাত দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

‘ডোপ টেস্ট’ কবে শুরু হবে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাকসু নির্বাচন কমিশন

মালিবাগে সোহাগের কাউন্টারে হামলার নিন্দা পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে জুলিয়াসের করা রিট কার্যতালিকা থেকে বাদ

সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় এলআরএফ ও সিআরইউর প্রতিবাদ

সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, ১৭ জনের যাবজ্জীবন

ডিবি পরিচয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ‘গ্রেপ্তার নাটক’ সাজিয়ে ডাকাতি করতেন তাঁরা

গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলায় প্রথম রায় কার্যকর

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা