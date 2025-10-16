ঢামেকের পাশ থেকে তিন লাশ উদ্ধার

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের বয়স আনুমানিক ৩৪, ৪০ ও ৬০ বছর।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লাশ তিনটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।
শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মিঠু ফকির জানান, ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনের দেয়াল ঘেঁষে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল এক ব্যক্তি। আর জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিল আরও দুজন। হাসপাতাল থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
মো. মিঠু ফকির আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তিনজনই ভবঘুরে প্রকৃতির। অসুস্থতার কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে। তবুও তাঁদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে লাশ আঞ্জুমান মুফিদুলে হস্তান্তর করা হবে।