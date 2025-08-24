দোকান কর্মচারীকে হত্যা: দুষ্টুমির সময় মোবাইল ফোনে পানির ছিটা, তর্কাতর্কি গড়ায় খুনে

নরসিংদী পৌরসভা মোড়সংলগ্ন সিঅ্যান্ডবি রোডের চৌধুরী মার্কেটের একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন মোজাম্মেল মিয়া (২০)। আসামি কাউছার একই মার্কেটের অন্য একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। গত সোমবার (১৮ আগস্ট) মার্কেটে দুপুরের খাবার শেষে দুষ্টুমি করার সময় কাউছারের মোবাইলে পানির ছিটা লাগে। এ সময় তাঁর মোবাইল নষ্ট হয়েছে বলে মোজাম্মেলের কাছে জরিমানা দাবি করেন কাউছার। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়।
এর জেরে গত বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে মোজাম্মেল বাড়ি থেকে বের হলে কথা আছে বলে তাঁকে হাজীপুর নয়াপাড়া তালতলা মাঠসংলগ্ন স্বপনের বাড়ির সামনে নিয়ে যান কাউছার। সেখানে পূর্বপরিকল্পিতভাবে মোজাম্মেল মিয়াকে কুপিয়ে হত্যা করেন আসামিরা।
মোজাম্মেল হত্যায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জবানবন্দি ও জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে আজ রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান
পিবিআই নরসিংদীর পুলিশ সুপার এস এম মোস্তাইন হোসেন।
নিহত মোজাম্মেল মিয়া (২০) নরসিংদীর রায়পুরার চরসুবুদ্ধি এলাকার চাঁন মিয়ার ছেলে ও নরসিংদী সদরের হাজীপুর এলাকার ভাড়াটিয়া। তাঁকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর থানার হাজীপুর এলাকার হযরত আলীর ছেলে কাউছার (২০) ও রায়পুরা থানার রাধাগঞ্জ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে রাকিব মিয়া (২৫)। গত বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) কুমিল্লার শাসনগাছা ও রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা হতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।
গ্রেপ্তার রাকিব আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে মোজাম্মেলকে কুপিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা মোস্তাইন হোসেন।