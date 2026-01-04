সাকিবুল হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেট অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ‎

তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানার হত্যার বিচার ও হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজধানীর ফার্মগেট মোড়ে সড়ক অবরোধ করেছেন কলেজটির সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এর ফলে ফার্মগেট ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট।
আজ রোববার সকাল সোয়া ১০টার পর তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা ফার্মগেট মোড়ে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা ‘দাবি মোদের একটাই—সাকিবুল হাসান রানা’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে?’ এবং ‘সাকিব হত্যার বিচার চাই’—এমন বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
শিক্ষার্থীরা জানান, সাকিবুল হাসান রানার হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রশাসনের এই গড়িমসির প্রতিবাদ জানাতেই তাঁরা ‘ফার্মগেট ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করছেন।
তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার পর চিহ্নিত আসামি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রথমে ৪৮ ঘণ্টা সময় চেয়েছিল। পরবর্তীতে আরও ৪৮ ঘণ্টা পার হলেও মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের দাবি, রাজনৈতিক চাপের কারণে প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।
এদিকে আন্দোলনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তেজগাঁও কলেজের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কলেজের প্রধান ফটক, ফার্মগেটমুখী সড়ক ও আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন।
উল্লেখ্য, গত বছরের ৬ ডিসেম্বর রাতে তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত তিনজন শিক্ষার্থী আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে তিনি মারা যান।