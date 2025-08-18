হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

রাজধানীর রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় নাজমুল ইসলাম (৪৬) নামে এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রামপুরা ব্রিজের ওপরে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে সাড়ে ১০টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নাজমুল ইসলামকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁর সহকর্মী মো. ইকবাল হোসেন। তিনি জানান, নাজমুল প্রভিটা গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার ছিলেন। নাজমুলের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার নারায়ণপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম নুরুল ইসলাম। বর্তমানে নাজমুল স্ত্রী-সন্তান নিয়ে খিলগাঁওয়ের পশ্চিম নন্দীপাড়া এলাকায় থাকতেন।

ইকবাল হোসেন আরও জানান, সকালে বাসা থেকে মোটরসাইকেল যোগে গুলশানে অফিসে যাচ্ছিলেন নাজমুল। রামপুরা ব্রিজের ওপর উঠলে একটি তেলবাহী লরির ধাক্কায় ছিটকে পরে গুরুতর আহত হন। পরে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। খবর পেয়ে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সকালে রামপুরা থেকে ওই ব্যক্তিকে স্বজন ও সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করতে রামপুরা থানায় অবহিত করা হয়েছে।

