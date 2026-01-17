হোম > সারা দেশ > ঢাকা

উত্তরায় আগুনে ৬ জনের মৃত্যু: ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটি গঠন

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

উত্তরায় আগুন লাগা ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় ছয়তলা একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ছয়জন নিহতের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উত্তরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. আলম হোসেন আজ শনিবার বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

আলম হোসেন বলেন, উত্তরায় ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ছয়জন নিহতের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিতে ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালককে সভাপতি, সহকারী পরিচালককে সদস্যসচিব এবং উত্তরা জোনের উপসহকারী পরিচালক, উত্তরার জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা এবং একজন পরিদর্শককে সদস্য করা হয়েছে।

আলম হোসেন বলেন, ‘আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার চেষ্টা করব। সম্ভব না বলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করব।’

উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের ওই ছয় তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় গত শুক্রবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে আগুন লাগে। এতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলার দুটি ফ্ল্যাটের ৬ বাসিন্দা মারা যান। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে ১৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আগুনে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কাজী ফজলে রাব্বি রিজভী (৩৮), তাঁর স্ত্রী আফরোজা আক্তার সুবর্ণা (৩৭) ও তাঁদের ছেলে কাজী ফাইয়াজ রিশান (২) এক ফ্ল্যাটে থাকতেন। অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা হলেন মো. হারিছ উদ্দিন (৫২), তাঁর ছেলে মো. রাহাব (১৭) ও হারিছের ভাতিজি রোদেলা আক্তার (১৪)।

