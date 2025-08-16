হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বসুন্ধরার সেই ভবনে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারান আরও দুই শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার নির্মাণাধীন ভবনটির ভূ-গর্ভস্থ পানির ট্যাংকে বাঁশ-কাঠ খুলতে বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়ে নেমেছিলেন ফরিদুল ইসলাম। মই দিয়ে ট্যাংকে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পানিতে পড়ে যান এই রডমিস্ত্রি। শব্দ শুনে কাছে থাকা রাব্বি একই মই বেয়ে ট্যাংকে নামেন এবং পানিতে পড়ে যান। এরপর শাহিনুর তাদেরকে তুলতে গেলে তিনিও পানিতে পড়ে যান। এ ঘটনা দেখে লিটন দৌড়ে এসে মই বেয়ে নেমে তাঁদের উঠানোর চেষ্টা করলে তাঁরও একই দশা হয়।

এভাবেই বিদ্যুতায়িত ফরিদুলকে বাঁচাতে এগিয়ে যান সহকর্মী রাব্বি, লিটন ও শাহিনুর। শেষ পর্যন্ত শাহিনুর ছাড়া আর কেউই বাঁচলেন না। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। গুরুতর আহত শাহিনুরকে পরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি এখন আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রডমিস্ত্রি ফরিদুল, লিটন ও রাব্বির বাড়ি একই জেলায়; লালমনিরহাটে। ফরিদুল (৪০) লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার আলাউদ্দিননগর বাজার এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে, একই উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের তবারক হোসেনের ছেলে রাব্বি (১৭) এবং জমগ্রাম এলাকার মৃত তৈয়বুর রহমানের ছেলে লিটন (৩৫)।

বসুন্ধরায় ভবনের পানির ট্যাংকে মৃত তিন শ্রমিকের সবার বাড়ি লালমনিরহাটে

আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ই-ব্লকের ১৪ নম্বর সড়কের ৪ নম্বর প্লটে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বির খালাতো ভাই মো. ওয়ালিব জানান, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ওই নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করতেন ফরিদুল, লিটন, রাব্বি ও শাহিনুর। ভবনটির একতলার কাজ শেষ। আজ এর ভূ-গর্ভস্থ পানির ট্যাংকের সেন্টারিংয়ের বাঁশ-কাঠ খোলা ও পরিষ্কার করার কাজ ছিল। এজন্য একটি বৈদ্যুতিক বাতির সংযোগ দিয়ে পানির ট্যাংকের ভেতরে নিয়ে লাগান তাঁরা। এরপর একটি মই দিয়ে প্রথমে ফরিদুল ট্যাংকের ভেতরে নামেন। এর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি মই থেকে পানিতে পড়ে যান। শব্দ শুনে রাব্বি একই মই বেয়ে ট্যাংকে নামেন এবং তিনিও পানিতে পড়ে যান। এরপর শাহিনুর নামের একজন তাঁদেরকে তুলতে গেলে তিনিও পানিতে পড়ে যান। এ ঘটনা দেখে লিটনও মই বেয়ে নেমে তাঁদের উঠানোর চেষ্টা করলে তিনিও পানিতে পড়ে যান।

পরে অন্য শ্রমিকেরা বিদ্যুৎ-সংযোগ বন্ধ করে চারজনকেই পানি থেকে তোলেন। তবে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে ফরিদুল, রাব্বি ও লিটনের।

বসুন্ধরা আবাসিকে নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংক থেকে ৩ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

খালাতো ভাইয়ের এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছিলেন না ওয়ালিব। আজ বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলছিলেন, ‘তারা তো শুধু রডের কাজ করত। কিন্তু কাজের প্রয়োজনে ট্যাংকের ভেতরে নামতে হলো তাদের। একজনকে বাঁচাতে আরেকজন। আবার তাঁকে বাঁচাতে আরেকজন নামল। শেষে তিনজনই আর ফিরল না।’

এ ঘটনায় ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ খবর পেয়ে পুলিশ লাশগুলো উদ্ধার করে। নির্মাণাধীন ভবনের আন্ডারগ্রাউন্ডে পানির ট্যাংকের ভেতরে বাঁশ-কাঠ খোলার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

