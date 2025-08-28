ফেসবুকে পুলিশ সুপারের ছবি ক্লোন করে চাঁদা দাবি, গ্রেপ্তার ৩

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামানের প্রোফাইল পিকচার ক্লোন করে চাঁদাবাজির অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ বৃহস্পতিবার কেরানীগঞ্জ মডেল থানার কনফারেন্স রুমে ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কেরানীগঞ্জ সার্কেল) মো. জাহাঙ্গীর আলম।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. ইমন আলী (২৩), মো. নাহিদুল ইসলাম (২৭) ও মো. তানজির।
ব্রিফিংয়ে মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, চক্রটি ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের ইউনিফর্ম পরা ছবি হোয়াটসঅ্যাপসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে প্রোফাইল পিকচার হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল।
বিষয়টি পুলিশ সুপারের নজরে এলে তাঁর নির্দেশে ঢাকা জেলা দক্ষিণ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তদন্ত শুরু করে। পরে ডিবি পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গতকাল বুধবার রাতে রাজশাহীর বাঘা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা এ প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১২টি মোবাইল ফোন ও ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের নামে ছাপানো বেশ কিছু ভিজিটিং কার্ড জব্দ করেছে।
এ সময় কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল মনিরুল হক ডাবলু, ঢাকা জেলা (দক্ষিণ) গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।