নাশকতার মামলায় বিআরডিবির সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

অষ্টগ্রাম (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

উবায়দুর রহমান সেলিম। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ইটনায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) সাবেক চেয়ারম্যান উবায়দুর রহমান সেলিমকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার ইটনা নতুন বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার সেলিম নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ইটনা উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার সেলিম পলাতক সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চৌধুরী কামরুল হাসানের সহযোগী ছিলেন। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নাশকতার ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলার তদন্তে তাঁর সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। আজ রোববার দুপুরে পুলিশ ইটনা নতুন বাজার থেকে সেলিমকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রেপ্তার সেলিমের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার ঘটনার মামলায় গ্রেপ্তার করে কিশোরগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

