হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের প্যানেল ঘোষণা, নেতৃত্বে কাদের-বাকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আবদুল কাদের (বাঁয়ে) এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)। ‌‘বৈ‌ষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে সংগঠনটির প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের এবং আবু বাকের মজুমদার। আবদুল কাদের বর্তমানে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক এবং আবু বাকের মজুমদার সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক।

আজ বুধবার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের প্যানেল ঘোষণা করেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া।

এই প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হয়েছেন আবদুল কাদের। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আবু বাকের মজুমদার এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আশরেফা খাতুন এই প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন।

এ ছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নাহিয়ান ফারুক, সমাজসেবা সম্পাদক পদে মহির আলম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিব, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আল আমিন সরকার, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আনিকা তাহসিনা, কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে মিতু আক্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে সাব্বির আহমেদ, ক্যারিয়ার ও উন্নয়ন সম্পাদক পদে রেজওয়ান আহম্মেদ রিফাত ও ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. ঈসমাইল হোসেন রুদ্রকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

জুলাই আন্দোলনে আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বীর প্রতি সম্মান জানিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে কাউকে মনোনয়ন দেয়নি গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ। এ পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াই করবেন তন্বী।

এ ছাড়া ‘বৈ‌ষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’-এর প্যানেল থেকে ডাকসুর সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মো. মাসউদুজ্জামান, ফেরদৌস আইয়াম, ইসমাঈল, তাপসী রাবেয়া, মো. আরমানুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, রিফতি আল জাবেদ, আশরাফ অনিক, রওনক জাহান, মাহফুজা নওয়ার নওরীন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আরিফুর রহমান ও ফেরদৌস আলম।

ছয় বছর পর আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ৯টি প্যানেল। সেগুলো হলো, ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, ডাকসু ফর চেঞ্জ, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ, ডিইউ ফার্স্ট, প্রতিরোধ পর্ষদ, অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪ এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলন।

সম্পর্কিত

বুড়িগঙ্গার তীর থেকে সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বাংলোবাড়ি উচ্ছেদ

পলাতক থাকায় বরখাস্ত ডিএমপির সাবেক এডিসি নাজমুল

ডাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে ৮টি প্যানেল

নরসিংদীতে গায়ে পানির ছিটা দেওয়ায় বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যা

সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর যুবকের আত্মহত্যা

মহাখালীতে সাততলা বস্তিতে আগুন, ৫ ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের ৫৪তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

হোসেনপুর বিএনপির সম্মেলনে হট্টগোল, ২২ বছর পরও হয়নি কমিটি

কুড়ালের কোপে স্ত্রীকে হত্যার পর থানায় হাজির যুবক

নাশকতা মামলায় কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা