হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী এক আসামির ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

ফাইল ছবি

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) বন্দী সাকমান হোসেন (৪৬) নামে এক আসামি ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

মো. ফারুক আরও জানান, ওই ব্যক্তি হাজতি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মামলার বিবরণ জানা যায়নি। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কোনাগাতী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবু বক্কর সরকার।

সম্পর্কিত

ঈদে গণপরিবহনে চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না: সাইফুল আলম

বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি: সাবেক চেয়ারম্যান বাচ্চুসহ ১৬ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

মিরপুরে বহুতল ভবনে আগুন: নিয়ন্ত্রণে পাঁচ ইউনিট

রমনা এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু

ঢাকা ওয়াসার এমডির দায়িত্বে অতিরিক্ত সচিব মনিরুজ্জামান

যাত্রাবাড়ীতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পায়ের রগ কাটা-শরীরে জখম

তাঁত ঐতিহ্যের জাঁকালো প্রদর্শনী

ভ্রমণগদ্যের আকর্ষণ আগের মতোই

টিউলিপ সিদ্দিককে আদালতে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ

দুদকের ডিজির পাসওয়ার্ডসহ আইফোন ছিনতাই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা