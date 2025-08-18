হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিবচরে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইমাম নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

শিবচর উপজেলার বাঁশকান্দি-শেখপুর আঞ্চলিক সড়কের দক্ষিণ বাঁশকান্দি এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একজন নিহত হন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাওলানা আব্দুর রহমান (৩৭) নামে এক মসজিদের ইমাম নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার বাঁশকান্দি-শেখপুর আঞ্চলিক সড়কের দক্ষিণ বাঁশকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রহমান ওই এলাকার মৃত হাকিম আলী হাওলাদারের ছেলে। তিনি বাঁশকান্দি ইউনিয়নের পঞ্চগ্রামের একটি মসজিদে ইমামতি করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোরে আব্দুর রহমান মোটরসাইকেলে করে ফজরের নামাজের ইমামতি করতে যাচ্ছিলেন। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলে তিনি গুরুতর আহত হন। মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক।’

