মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করে পুলিশ ও সিআইডির ক্রাইম ইউনিট। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর মৌচাকে সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পার্কিংয়ে থাকা প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার হওয়া দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে। তাঁদের দুজনের বাড়ি একই এলাকায়।

নিহত ব্যক্তিদের একজন জাকির। তিনি পেশায় গাড়িচালক। অপরজন হলেন মিজান। তাঁদের বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল এলাকায়।

ডিএমপির রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আলম আজ সোমবার বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

‎‎পুলিশ ও হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মীরা জানায়, হাসপাতালের বেজমেন্টে প্রাইভেট কারটি পার্ক করা ছিল। সকালে গাড়িতে দুটি মরদেহ দেখা যায়। পরে পুলিশে খবর দিলে বেলা আড়াইটার দিকে তারা ঘটনাস্থলে আসে। সে সময় তাঁদের পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

