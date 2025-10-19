হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আত্মসমর্পণের পর চকবাজারের যুবদল নেতা আজিজুর কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আত্মসমর্পণের পর কারাগারে পাঠানো হয় যুবদল নেতা আজিজুর রহমানকে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর চকবাজার থানার নাশকতার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চকবাজার থানার যুবদলের সদস্য আজিজুর রহমান সজিবকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে আজ জামিনের আবেদন করেন সজিব। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। তাঁর আইনজীবী মো. রফিকুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

২০১৮ সালের চকবাজার থানার নাশকতার এই মামলায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে ২২ মাসের কারাদণ্ড দেন ঢাকার একটি আদালত।

চকবাজার থানা-পুলিশ নাশকতার অভিযোগে ২০১৮ সালে মামলাটি দায়ের করে। তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। পরে আদালত এই যুবদল নেতা ছাড়াও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

উল্লেখ্য, আজিজুর রহমান সজিবের বিরুদ্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৮টি নাশকতার মামলা দেওয়া হয়। ওই আমলে কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হয়েছিল সজিবকে।

