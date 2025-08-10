হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাজীপুরের টঙ্গী

সওজের জমিতে ভবন তুলে ভাড়া আদায়

নাঈমুল হাসান, টঙ্গী (গাজীপুর) 

গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি দখলে নিয়ে নির্মাণ করা দোতলা ভবন। ছবিটি গত শনিবার তোলা। আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের জমি দখলে নিয়ে দোতলা ভবন নির্মাণ করে ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। আওয়ামী লীগের সমর্থক আমির হোসেন ২০১২ সালে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে ওই ভবন নির্মাণ করেন। ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ওই ভবনের দখলদার হিসেবে উঠে এসেছে বিএনপির কিছু নেতা-কর্মীর নাম। বর্তমানে তাঁরাই ভবন ভাড়ার টাকা তুলছেন।

সওজের সম্পত্তি বিভাগ থেকে জানা যায়, ২০১০ সালে টঙ্গী-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক শাখা সড়কটির ওপর ৩৫০ মিটার একটি উড়ালসড়ক নির্মাণ করে সওজ; পাশাপাশি জনসাধারণের সুবিধার কথা চিন্তা করে উড়ালসড়কের উত্তর-পশ্চিম অংশে টঙ্গী পূর্ব থানার সামনে ৯ দশমিক ২০ শতাংশ জায়গায় একটি পাবলিক টয়লেট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে ২০১২ সালে ওই জমি দখলে নেয় ‘বৃহত্তর ফরিদপুর জনকল্যাণ সমিতি’ নামের একটি সংগঠন। ওই জমিতে দোতলা ভবন নির্মাণ করে অফিস ও দোকান বসিয়ে ভাড়া আদায় শুরু হয়। জুলাই অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ নেতারা আত্মগোপনে গেলে বিএনপি নেতা পরিচয়ে কয়েকজন ভবনটি দখলে নেন।

সরেজমিনে জানা গেছে, ভবনটির নিচতলা দখলে নিয়ে ‘বিলাশ পরিবহন’ নামের একটি পরিবহনের বাস কাউন্টার করার জন্য ভাড়া দিয়েছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (গাসিক) ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সম্পাদক খোরশেদ আলম। আগে থেকে ভবনটিতে মাসিক ৭৫ হাজার টাকা চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া হয় ‘এনা পরিবহনকে’। অপর দিকে ‘লাবিবা পরিবহন’ নামের একটি বাস কাউন্টার বসিয়ে মাসিক ৩০ হাজার টাকা আদায় করছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ইমরান হোসেন বাবু।

উচ্ছেদের উদ্যোগ নেই

প্রায় এক যুগ ধরে দখলদারদের দখলে থাকা জমিটিতে উচ্ছেদ অভিযান চালায়নি সওজ। তবে বেশ কয়েকবার ভবনটি সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিলেও জবাব মেলেনি। এ বিষয়ে টঙ্গী সড়ক উপবিভাগের সহকারী উপবিভাগীয় প্রকৌশলী রাশেদুল ইসলাম বলেন, এক যুগ ধরে জমিটি দখল করে ভবন তুলে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর বিএনপি নেতারা জমি ও ভবনটি দখল করেছেন।

আওয়ামী লীগের সমর্থক আমির হোসেন ভবনের দ্বিতীয় তলা দখল করে দলীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, ‘আমার দলীয় (আওয়ামী লীগ) কোনো পদবি ছিল না। এক যুগ আগে ভবন নির্মাণের পর এককালীন ৩৫ লাখ টাকা জামানত নিয়েছিলাম। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিএনপির কয়েকজন নেতা ভবনটিতে আসেন। পরে দখলে নিয়ে ভবনের নিচতলায় তিনটি বাস কাউন্টার ভাড়া দিয়েছেন গাজীপুর মহানগরীর ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা শওকত আলী সরকার, একই ওয়ার্ডের যুবদলের সাবেক সম্পাদক খোরশেদ আলম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ইমরান হোসেন বাবু। তবে ভবনটি দেখভালের দায়িত্ব এখনো আমার কাছেই।’

জানতে চাইলে ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সম্পাদক খোরশেদ আলম বলেন, ‘আমি ভবনটি দখল করিনি। এখনো আওয়ামী লীগের সমর্থক আমির হোসেনের দখলেই আছে। আমি ভবনের নিচতলায় একটি বাস কাউন্টার বসিয়েছি।’

শওকত আলী সরকার বলেন, ‘এটি আমার পৈতৃক সম্পত্তি। আগে আওয়ামী লীগ নেতারা দখল করে রেখেছিল, এখন আমরা দখলে নিয়েছি।’

ইমরান হোসেন বাবু বলেন, ‘গত বছর থেকে ভবনটির নিচতলায় একটি বাস কাউন্টার বসিয়েছি। আমি ভবনের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছি। আমার এখানে ইনভেস্ট আছে।’

টঙ্গী সড়ক উপবিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন খান বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

