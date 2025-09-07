হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে শিশুসন্তানের লাশ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 

নিহত শিশুর বাবা টুটুল ছেলের জন্য আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে থেকে দুই বছর বয়সী এক শিশুসন্তানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া এলাকায় হৃদয়বিদারক এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুটির নাম আব্দুর রহমান। সে ওই এলাকার টুটুল মিয়ার ছেলে। শিশুটির মা মোসাম্মৎ আতিয়া শারমিন এ ঘটনার জন্য অভিযুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশুটির মা মানসিকভাবে অসুস্থ।

স্থানীয়রা জানান, রাত আনুমানিক ৪টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে শিশু আব্দুর রহমানকে তার মা হয়তো মেরে ফেলেছেন। পরে স্থানীয়রা শিশুটির মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ নিরু মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা শিশুটির লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতালে পাঠায়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল হক ডাবলু বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, শিশুটির মা মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।’

নিহত শিশুর বাবা টুটুল বলেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে। আমার ছেলেকে আর ফিরে পাব না। আমি আশা করি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত হবে।’

