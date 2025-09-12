উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হলেন মাহমুদ সেলিম

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট গণসংগীতশিল্পী মাহমুদ সেলিম। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
উদীচীর সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমানের প্রয়াণে সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ১ নম্বর সহসভাপতি মাহমুদ সেলিমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।
উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে, আগামী ২৯ অক্টোবর উদীচীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দেশজুড়ে সাড়ম্বরে উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশের সব জেলা ও শাখা সংসদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।
উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় উদীচীর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ১০টি সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পাদকদের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। এ ছাড়া, দেশে নয়টি এবং বিদেশে একটি, সব মিলিয়ে মোট ১০টি সাংগঠনিক বিভাগের বিভাগীয় আহ্বায়কের দায়িত্বও বণ্টন করা হয়।
গত ২০ জুন অনুষ্ঠিত উদীচীর অসমাপ্ত কাউন্সিল অধিবেশনে ৯১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সংসদের মধ্যে ৮৭ জনকে নির্বাচিত করেন সারা দেশ থেকে আগত সম্মেলন প্রতিনিধিরা। সেখানে চারটি সদস্য পদে পরবর্তীকালে কো-অপ্ট করার সুযোগ রাখা হয়। আজকের সভায় ওই চারটি পদে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সুখেন রায়, জামাল হায়দার মুকুল, মহিবুল হক রাসেল ও স্বপন কুমার বর্মণকে সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে ৯১ সদস্যবিশিষ্ট উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ পূর্ণাঙ্গ হলো।