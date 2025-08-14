হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সিরাজদিখানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিরাজদিখান প্রতিনিধি

আব্দুল করিম। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম আব্দুল করিম শেখ।

গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার চন্দনধুল গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আব্দুল করিম চন্দনধুল গ্রামের মৃত লেদু শেখের ছেলে।

এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বক্কর সিদ্দিক। তিনি জানান, থানা ভাঙচুরের ঘটনায় হওয়া মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শিবির নেতা, ছাত্রলীগ সন্দেহে মারধর করল ছাত্রদল

ডেমরায় যৌথ অভিযানে ৪০ হাজার ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার

ফরিদপুরে বিএনপির কর্মী সম্মেলনে হট্টগোল, ভুয়া স্লোগান দিয়ে একাংশের বর্জন

ফেসবুকে লাইভের সময় ধানমন্ডি ৩২ থেকে আওয়ামী লীগের ২ জন আটক

শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

মির্জাপুরে যুবলীগ নেতা লাভলু গ্রেপ্তার

প্রবাসীর পরিত্যক্ত ঘরে মিলল পাঁচ বালতি হাতবোমা

সাংবাদিক তুহিনকে হত্যার স্থানে এবার শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

সোনারগাঁয়ে ১০ গ্রামের ৩০ হাজার মানুষ পানিবন্দী

ইটনা স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ করায় ইউএনওর বাসায় হামলা, ৯ পুলিশ-আনসার সদস্য আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা