সিরাজদিখানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিরাজদিখান প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম আব্দুল করিম শেখ।
গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার চন্দনধুল গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আব্দুল করিম চন্দনধুল গ্রামের মৃত লেদু শেখের ছেলে।
এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বক্কর সিদ্দিক। তিনি জানান, থানা ভাঙচুরের ঘটনায় হওয়া মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।