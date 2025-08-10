জুলাই যোদ্ধার তালিকায় সংগঠনের ‘কারও নাম না থাকায়’ ছাত্রদলের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুরের শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকায় অনিয়ম ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার ব্যানারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছে কিশোর ও তরুণেরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রী ও পথচারীরা ভোগান্তিতে পড়ে।
আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মাওনা চৌরাস্তায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
অবস্থান কর্মসূচিতে ছাত্রদল নেতা নিলয় মৃধা বলেন, ‘জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জীবন বাজি রেখে রাজপথে থেকেছে ছাত্রদল। অথচ গোপনে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে; যা গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। সেখানে অনেক বৈষম্য হয়েছে। তালিকায় শুধু জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ও ছাত্রশিবিরের সদস্যদের নাম এসেছে। ছাত্রদলের কোনো সদস্য তালিকায় নেই। আমরা চাই, এই তালিকা বাতিল করা হোক।’
নিলয় মৃধা আরও বলেন, ‘ওয়ার্কশপে কাজ করা মিস্ত্রির হাতুড়ি দিয়ে হাতে আঘাত পেয়ে তিনি জুলাই যোদ্ধা হয়ে গেলেন। অথচ রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে আমরা জুলাই যোদ্ধা হতে পারলাম না। আমরা বৈষম্য চাই না। বৈষম্যের কারণে এতগুলো জীবন চলে গেছে। তবে এখনো বৈষম্য কেন?’
সামিউল রহমান নামের আরেকজন বলেন, ‘ঢাকার আশপাশে সবচেয়ে বেশি আন্দোলন হয়েছে শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তায়। আর এখানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন শ্রীপুর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদল, পিয়ার আলী ডিগ্রি কলেজ ও আব্দুল আওয়াল ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। অথচ আমাদের কারও নাম জুলাই যোদ্ধার তালিকায় নেই। এতে আমরা রীতিমতো আশ্চর্য ও হতবাক হয়েছি। এমন বৈষম্য আমরা মেনে নেব না। এ কারণে মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছি। রাজপথে সবকিছুর সমাধান হবে।’
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। আন্দোলনে অংশ নেওয়া সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।’
আব্দুল বারিক আরও বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক। পাঁচ মিনিট রাস্তা বন্ধ থাকলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। সেখানে যদি দীর্ঘ সময় গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে, তাহলে যাত্রীদের অনেক ভোগান্তিতে পড়তে হয়।