ঢাকায় পাকিস্তানি গৃহবধূর পাসপোর্ট কেড়ে নেন স্বামী-শাশুড়ি, আটকে রেখে করতেন নির্যাতন

রাজধানীতে স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতন ও আটকে রাখার অভিযোগ করেছেন এক পাকিস্তানি নারী। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করার পর পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। গতকাল রোববার বিকেলে দারুসসালাম থানার লালকুঠি বড় বাজার এলাকা থেকে ওই নারী ফোন করে অভিযোগ জানান।
আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল রোববার বিকেলে লালকুঠির বড় বাজার এলাকার বাসুপাড়া থেকে একজন ইংরেজিভাষী নারী ৯৯৯-এ ফোন করেন। তিনি জানান, তিনি পাকিস্তানের নাগরিক এবং তাঁর তিন মাস বয়সী এক সন্তান রয়েছে।
ওই নারী অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী নোবেল আহমেদ (২৭) ও শাশুড়ি প্রায় প্রতিদিন তাঁকে মারধর করেন এবং একটি কক্ষে আটকে রাখেন। তিনি বলেন, ‘আমি অনেকটা বন্দিজীবনের মতো অবস্থায় আছি।’
ওই নারী আরও জানান, তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান। পরে ৯৯৯-এর ইংরেজি ডেস্কের কলটেকার কনস্টেবল সুমাইয়া জাহান ও প্লাবন দেব বিষয়টি দ্রুত দারুসসালাম থানায় জানান। তদারক করছিলেন ডিসপাচার এসআই বিরেন চন্দ্র দাশ।
নারীটি সঠিক ঠিকানা জানাতে না পারলেও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাঁর অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এরপর দারুসসালাম থানার একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ২৫ বছর বয়সী ওই নারীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে ওই নারীর ননদ ও স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্য থানায় উপস্থিত হয়ে ওই নারীর পাসপোর্ট ফেরত দেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, তিন মাস বয়সী শিশুটির পাসপোর্ট তৈরি করে আগামী ১০ দিনের মধ্যে মা-ছেলেকে পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।
পুলিশ জানায়, পরে ওই নারী নিজ ইচ্ছায় তাঁর ননদের জিম্মায় ফিরে যান এবং কোনো লিখিত অভিযোগ দিতে রাজি হননি।