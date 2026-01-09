হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লায় বাস-মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে আগুন, শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

কুমিল্লা ও দাউদকান্দি প্রতিনিধি

বাসটিতে আগুন জ্বলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বাস, অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শিশুসহ অন্তত চারজন প্রাণ হারিয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বানিয়াপাড়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, সংঘর্ষের পর মোটরসাইকেলের জ্বালানির ট্যাংক থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাসটিতে। ফলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি আরও বলেন, ঘটনাস্থল থেকে শিশুসহ চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার ফলে মহাসড়কে কিছু সময় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

