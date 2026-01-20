হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লায় নিজ গ্রামে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরশায়িত হলেন র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব

কুমিল্লা প্রতিনিধি

অলিপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মোতালেব হোসেনের জানাজা হয়। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লায় নিজ গ্রামে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরশায়িত হলেন র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব হোসেন। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সদর উপজেলার কালিবাজার ইউনিয়নের অলিপুর গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন মোতাবেল হোসেন। তিনি র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক ছিলেন।

চট্টগ্রাম থেকে আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স কুমিল্লার অলিপুর গ্রামে পৌঁছায়। এ সময় স্বজনদের আহাজারিতে হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অলিপুর গ্রামের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মোতালেব হোসেনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে র‍্যাব-১১-এর পক্ষ থেকে নিহত এই র‍্যাব কর্মকর্তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জানাজায় সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাব, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, পরিবার ও এলাকাবাসী জানাজায় অংশ নেন।

সম্পর্কিত

নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেবের কুমিল্লার গ্রামের বাড়িতে মাতম

চট্টগ্রামে জানাজা শেষে কুমিল্লায় নিজ গ্রামের পথে র‍্যাব কর্মকর্তার মরদেহ

কুমিল্লায় বাসে তল্লাশি, বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবক আটক

চৌদ্দগ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ৬

কুমিল্লা-৬: অবশেষে নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন হাজি ইয়াছিন

গ্রাহকের শতকোটি টাকা আত্মসাৎ, আইসিএল শফিক কারাগারে

কুমিল্লায় সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, যুবক আটক

কুমিল্লায় গুলি ও পায়ের রগ কেটে সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে হত্যা

কুমিল্লায় গর্তের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে দুই ইউপি সদস্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা