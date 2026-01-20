হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

চট্টগ্রামে জানাজা শেষে কুমিল্লায় নিজ গ্রামের পথে র‍্যাব কর্মকর্তার মরদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

পতেঙ্গায় র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের প্রধান দপ্তরে র‍্যাব কর্মকর্তা মো. মোতালেব হোসেনের জানাজা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মো. মোতালেব হোসেনের প্রথম জানাজা চট্টগ্রামে র‍্যাব কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এ সময় তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। জানাজা শেষে পরে তাঁর লাশ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কুমিল্লায় নিজ গ্রামের পথে রওনা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটা নাগাদ চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় অবস্থিত র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের প্রধান দপ্তরে মোতালেবের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ, বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ তিন বাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন। এ ছাড়া জানাজায় নিহত কর্মকর্তার স্ত্রী ও তাঁর তিন সন্তান উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

জানাজা শেষে পরে বিকেল ৪টার দিকে নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেবের লাশ একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে নিজ বাড়ি কুমিল্লা সদর উপজেলার অলিপুর গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয় বলে জানা গেছে।

এর আগে সকালে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আনা হয়। পরে সেখান থেকে তাঁর লাশ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় র‍্যাব কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর আগে গতকাল সোমবার বিকেলে সীতাকুণ্ড উপজেলার দুর্গম অঞ্চল জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে নিহত হন র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের উপসহকারী পরিচালক মোতালেব।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর আজকের পত্রিকাকে জানান, এ ঘটনায় একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

