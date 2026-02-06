হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

তিতাসের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই

হোমনা (উপজেলা) প্রতিনিধি

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার ভিটিকান্দি ইউনিয়নের দুলারামপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৫টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানমালিকদের দাবি, অগ্নিকাণ্ডে ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

যেসব দোকান পুড়ে গেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মো. হান্নান মিয়ার মুদিদোকান, মো. সুমন মিয়ার মুদিদোকান, মো. বাতেন মিয়ার মুদিদোকান, মনির মিয়া ও ফারুক মিয়ার মুরগির দোকান, আবদুল হালিমের মুরগির দোকান, আবদুল আলিমের মুদিদোকান, ডা. মো. ইউসুফ মিয়ার ফার্মেসি, দিলীপ দাসের আসবাবের দোকান, মো. মোস্তফার হার্ডওয়্যারের দোকান, মো. নুরু মিয়ার মেশিনারি দোকান, মো. মনির হোসেনের মুদিদোকান এবং আলাউদ্দিন মিয়ার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান। সেই সঙ্গে আরও কিছু দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, হান্নান মিয়ার মুদিদোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুন লাগার পর প্রথমে এলাকাবাসী আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।

পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হলে হোমনা থেকে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে দোকানগুলো সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

হোমনা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. শাহ আলম খান বলেন, ‘দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হই। তবে টিনের ঘর হওয়ায় এর আগেই ঘরগুলো পুড়ে যায়। শটসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে।’

সম্পর্কিত

হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাকের প্রার্থীকে বিএনপির সমর্থন

বাজারে আগুন, পুড়ল ২০ দোকান

বিএনপি প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মেঘনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

বাস থেকে নামার সময় নারী ও শিশুকে পিষে দিয়ে গেল আরেক বাস

কুমিল্লা ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল: অনিয়মে রুগ্‌ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান

হোমনায় বিএনপির ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে মামলা

কুমিল্লায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আহত ২

শুক্রবার কুমিল্লায় আসছেন জামায়াতের আমির, নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা