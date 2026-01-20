কুমিল্লায় বাসে তল্লাশি, বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবক আটক

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার চান্দিনায় যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, একটি গুলিসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার মনাইরকান্দি গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে হাবিবুর রহমান শাকিল (৩৭) এবং একই জেলার বন্দর উপজেলার লক্ষ্মণখোলা এলাকার গোলজার হোসেনের ছেলে মোহাম্মদ চিশতী (৩৫)।
পুলিশ জানায়, সোমবার রাতে চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া বাস স্টেশন এলাকায় ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানা-পুলিশের নিয়মিত চেকপোস্ট বসে। চেকপোস্টে কুমিল্লা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় দুই যুবকের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও একটি গুলি পাওয়া যায়।
ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রের উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়েরসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।