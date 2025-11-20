মায়েরা রান্না নিয়ে ব্যস্ত, পুকুরে পড়ে মৃত্যু দুই শিশুর

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে পুকুরের পানিতে ডুবে আরিয়ান (২২ মাস) ও নাদিয়া (২১ মাস) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার রায়কোট উত্তর ইউনিয়নের সিরামপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিকেলে ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার এসআই মো. সাইদুর রহমান।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিয়ানের বাবা সালাউদ্দিন ও সাদিয়ার বাবা আহসান আপন ভাই। তাঁরা দুজন ওমানপ্রবাসী। বৃহস্পতিবার দুপুরে আরিয়ানের মা ফাহিমা ও সাদিয়ার মা নাদিয়া তাঁদের দুই কন্যাসন্তানকে নাশতা করিয়ে উঠানে খেলতে দিয়ে দুপুরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। খেলার ছলে সবার অজান্তে দুই শিশু বাড়ির গেট পার হয়ে যায়। পরে প্রতিবেশী নাছরিন আক্তার নামে এক নারী দুই শিশুর লাশ বাড়ির পাশে পুকুরে ভাসতে দেখে তাদের অভিভাবকদের খবর দেন। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় শিশু দুটিকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
চৌদ্দগ্রাম স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপসহকারী মেডিকেল অফিসার রবিউল হাসান জানান, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
চৌদ্দগ্রাম থানার এসআই সাইদুর রহমান বলেন, সিরামপুর গ্রামটি চৌদ্দগ্রামের পার্শ্ববর্তী হওয়ায় স্থানীয়রা পুকুরে পড়া দুই শিশুকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। দুই শিশুর পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।