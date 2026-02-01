মেঘনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ যুবক আটক

কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে। রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ভোরে মেঘনা সেনা ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। রাত ১টা ৫০ মিনিট থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত চলা অভিযানে উপজেলার চালিভাঙ্গা ইউনিয়নের বড়াইকান্দি গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তি ওই গ্রামের হাজী মো. সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো. শাহজাহান মিয়া। অভিযানের সময় তাঁর বাড়ি থেকে একটি দেশীয় অস্ত্র ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
অভিযান শেষে আটক ব্যক্তি ও উদ্ধার করা অস্ত্র মেঘনা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল ইসলাম বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।