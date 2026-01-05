কুবিতে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে ১২ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ১৪ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১২ শিক্ষার্থীকে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার, একজনকে পুনরায় একটি কোর্স সম্পন্ন ও আরেকজনের ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট বাতিল করা হয়েছে।
আজ সোমবার এ তথ্য জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল হাকিম। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, প্রতিটি বিভাগে পরীক্ষা চলাকালে এই অভিযোগগুলো এসেছিল। পরে শৃঙ্খলা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সিন্ডিকেটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সূত্রে জানা যায়, পরীক্ষার হলে অনৈতিক উপায়, মোবাইল ডিভাইস ও চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়ায় এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর ২০২২–২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এ জেড এম ওমর ফারুক ও মো. শাহরিয়ার আহমেদ; স্নাতকোত্তর ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শিরিন আক্তার মারিয়া এবং স্নাতক ২০২১–২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী নাঈম খান ও সাব্বির আহাম্মেদ শিমুল।
আইসিটি বিভাগের ২০২০–২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল মোস্তফা মো. মহিউদ্দিন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২২–২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. সাঈদ আহমেদ রিফাত, অর্থনীতি বিভাগের ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষের (পুনঃ ভর্তি ২০২৪–২৫) শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান মুনিবা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২০২২–২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. হিজবুল্লাহ আরেফীন তাজবী ও মো. হাসমত আলী এবং ইংরেজি বিভাগের ২০২১–২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সেলিম আহমেদ শিমুল ও ২০২২–২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সোমাইয়া ফাতেমা।
এ ছাড়া গণিত বিভাগের ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইখতার জাহান ইথিলাকে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস কোর্সটি পুনরায় সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর মার্কেটিং বিভাগের স্নাতকোত্তর ২০২২–২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী দিপক চন্দ্র দেবের ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট জাল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর ইন্টার্নশিপ ও সংশ্লিষ্ট কোর্স বাতিল করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর ইন্টার্নশিপ সুপারভাইজারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল করিম চৌধুরী বলেন, পরীক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়ের যেসব শৃঙ্খলা, সেগুলো পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর কর্তৃক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সে জায়গা থেকেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন বিভাগের ১৪ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গত ২৮ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৭তম সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।