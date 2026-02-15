হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

রেললাইনে সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 

মহি উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার লালমাই উপজেলায় রেললাইনের ওপর সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মহি উদ্দিন (৩২) নামে এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ৮টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের বাগমারা দুধবাজার বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া মহি উদ্দিন বরুড়া উপজেলার শিলমুড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম চেঙ্গাহাটা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন।

কুমিল্লার এক আসনে ১০ প্রার্থীর মধ্যে ৮ জনই হারালেন জামানত

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে অটোরিকশা নিয়ে বাগমারা বাজারে যান মহি উদ্দিন। পরে তিনি রেললাইনের ওপর অবস্থান নিয়ে সেলফি তোলার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ঢাকাগামী একটি ট্রেন দ্রুতগতিতে চলে এলে তিনি সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। এতে ট্রেনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

লাকসাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জসিম উদ্দিন বলেন, ‘নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী ট্রেনটি সকাল সাড়ে ৭টার দিকে লাকসাম স্টেশন অতিক্রম করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই ট্রেনেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়; তবে তার আগেই স্বজনেরা মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যান।’

