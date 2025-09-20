হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লায় চোর সন্দেহে যুবককে কুকুর দিয়ে নির্যাতন, গ্রেপ্তার ৩

কুমিল্লা প্রতিনিধি  

গ্রেপ্তারকৃত তিন আসামি। ছবিঃ সংগৃহীত

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে চুরির অভিযোগে আটক এক যুবককে বিদেশি কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নগরীর শাকতলা র‍্যাব কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র‍্যাব-১১, সিপিসি-২ কুমিল্লার কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম।

শুক্রবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন: মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার আরিয়াল গ্রামের জুলহাসের ছেলে মো. শান্ত ইসলাম (২৮), একই জেলার মুরমা এলাকার মৃত সিরাজ উদ্দিন শেখের ছেলে মো. আল আমিন লিপু (৩৬) এবং কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার কাটাজাঙ্গাল গ্রামের ফারুক হাওলাদারের ছেলে সজীব হাওলাদার (২৬)।

ভুক্তভোগীর নাম জয় চন্দ্র সরকার (৩০)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার শীতলপুর গ্রামের বিষ্ণু সরকারের ছেলে।

র‍্যাব-১১, সিপিসি-২ কুমিল্লার কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম জানান, শুক্রবার দুপুরে বুড়িচং উপজেলার দেবপুর সাকুরা স্টিল মিলে জয় চন্দ্র সরকারকে চুরির অভিযোগে আটক করা হয়। পরে তার ওপর দুটি বিদেশি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে আসে। এরপর রাতেই অভিযানে নেমে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পর বুড়িচং থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জয় চন্দ্র সরকার বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় চার মাজারে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ: পুলিশের মামলায় আসামি ২২০০

কুমিল্লায় ৪ মাজারে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পুলিশ-সেনাবাহিনী মোতায়েন

অজ্ঞাত ফোনকলে এক মাস পর লাশ মিলল শ্বশুরবাড়িতে, স্ত্রী-সন্তানসহ আটক ৪

হোমনা বাজারের ব্যস্ততম সড়কে ড্রেনের স্ল্যাব ভাঙা: দুর্ঘটনা ও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন

সব কাজেই টাকা চাই তাঁর

কুমিল্লা সিটি করপোরেশন: জনবলের সংকটে স্থবির নাগরিক সেবা

ফিরবে কুমিল্লার সুরের স্মৃতি

কুমিল্লায় মা-মেয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ

দাউদকান্দিতে ইউপি চেয়ারম্যান শাহানাজ গ্রেপ্তার

ঝাড়ফুঁক করতে গিয়ে ধর্ষণচেষ্টা, বাধা দেওয়ায় মা ও মেয়েকে হত্যা করেন মোবারক: পুলিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা