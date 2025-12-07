চাঁদাবাজদের নির্মূল না করা পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) সংসদীয় আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘চাঁদাবাজদের নির্মূল না করা পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে। প্রয়োজনে ৩০০ ভোট পাব, তবু চাঁদাবাজদের কাছে কখনো মাথা নত করব না।’
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে দেবিদ্বার উপজেলার গুনাইঘর দক্ষিণ ইউনিয়নের পদ্মকোট গ্রামের ঈদগাহ ময়দানে এনসিপি আয়োজিত নির্বাচনী উঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘এনসিপির শাপলা কলি মার্কার খবরটা আপনারা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। কারণ, আমাদের অনেক বেশি গুন্ডাপান্ডা নাই। আমরা গুন্ডাপান্ডানির্ভর রাজনৈতিক দল না, আমাদের অনেক বড় সংগঠন নাই, আমরা শুরু করছি মাত্র ৯ মাস। কিন্তু এর মানে এই না যে আমাদের সংগঠন একদিন অনেক বড় হবে না। ইনশা আল্লাহ এনসিপির নেতৃত্বে আমরা সরকার গঠন করব, ইনশা আল্লাহ দেবিদ্বার থেকে মন্ত্রিত্ব আসবে।’
এ সময় দেবিদ্বার উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জাতীয় যুবশক্তি ও জাতীয় ছাত্রশক্তির বিভিন্ন নেতা উপস্থিত ছিলেন।