হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকে পরিবারের কাছে ফেরত দিল প্রশাসন

কুমিল্লা প্রতিনিধি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মমতাজ বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় হারিয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধাকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে মুরাদনগর প্রশাসন। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুশোকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মমতাজ বেগম (৬৫) নামে ওই বৃদ্ধা পার্শ্ববর্তী দাউদকান্দি থেকে মুরাদনগরে চলে এসেছিলেন।

মমতাজ বেগম দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের বীকতলা গ্রামের মৃত আয়াত আলীর স্ত্রী। জানা গেছে, সম্প্রতি তাঁর একমাত্র মেয়ে মারা গেছেন। এই শোক সইতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন তিনি। দাউদকান্দির নিজ বাড়ি থেকে কীভাবে তিনি মুরাদনগরের কোম্পানীগঞ্জ এলাকায় চলে এসেছেন, তা বলতে পারেননি তিনি।

গতকাল শনিবার রাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী ফেরদৌস আহমেদ বৃদ্ধাকে আলুথালুভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাঁকে মুরাদনগর থানায় পৌঁছে দেন। বিষয়টি জানার পর মুরাদনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবদুর রহমান এগিয়ে আসেন। তিনি মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে সমন্বয় করে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করান এবং নিরাপত্তার জন্য একজন নারী গ্রাম পুলিশ নিয়োগ করেন। হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে বলে তাঁর পরিচয় বের করেন।

পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর মুরাদনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাকিব হাসান খাঁন ও সমাজসেবা কর্মকর্তার সহযোগিতায় দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসরিন আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মমতাজ বেগমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারের সহায়তায় বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সকালে মুরাদনগর ইউএনওর কার্যালয়ে বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর মমতাজ বেগমকে তাঁদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

মুরাদনগর ইউএনও মো. আবদুর রহমান বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি, বৃদ্ধা মমতাজ বেগম যেন নিরাপদে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেন। আজ তাঁর পরিবারের কাছে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ তবে বৃদ্ধা মমতাজ বেগম কীভাবে দাউদকান্দি থেকে মুরাদনগর পর্যন্ত এলেন তা জানা যায়নি।

