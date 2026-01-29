হোমনায় বিএনপির ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে মামলা

কুমিল্লার হোমনায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী হোমনার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহিরুল হক জহর বাদী হয়ে এই মামলা করেন। এই তথ্য নিশ্চিত করে হোমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীনেশ দাশগুপ্ত বলেন, বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ২২ জানুয়ারির সংঘর্ষের ঘটনায় হোমনা থানায় মামলা হয়েছে।
হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনায় হোমনায় এটি প্রথম মামলা। হোমনার মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং হোমনায় যেন আর কোনো নির্বাচনী সহিংসতা ঘটতে না পারে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদা প্রস্তুত রয়েছে।