হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

হোমনায় বিএনপির ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে মামলা

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

সংঘর্ষের পর ঘটনাস্থলে পুলিশ। ফাইল ছবি

কুমিল্লার হোমনায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের ২১৫ নেতা-কর্মীকে আসামি করে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী হোমনার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জহিরুল হক জহর বাদী হয়ে এই মামলা করেন। এই তথ্য নিশ্চিত করে হোমনা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীনেশ দাশগুপ্ত বলেন, বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ২২ জানুয়ারির সংঘর্ষের ঘটনায় হোমনা থানায় মামলা হয়েছে।

হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনায় হোমনায় এটি প্রথম মামলা। হোমনার মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং হোমনায় যেন আর কোনো নির্বাচনী সহিংসতা ঘটতে না পারে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদা প্রস্তুত রয়েছে।

সম্পর্কিত

কুমিল্লা ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল: অনিয়মে রুগ্‌ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান

কুমিল্লায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, আহত ২

শুক্রবার কুমিল্লায় আসছেন জামায়াতের আমির, নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস

কুমিল্লায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ বলে বিদেশি নাগরিকদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে: আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

ফুলবাগান ও ফুটপাত নষ্ট করে কুমিল্লা কারাগারের নতুন প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ রাখার দাবি

হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

কুমিল্লা-৪: বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর আপিল শুনানি পেছাল

আমরা মানুষকে জবান দিচ্ছি, চেষ্টা করব সেটা রাখার জন্য: চৌদ্দগ্রামে তারেক রহমান

কুবির নারী শিক্ষার্থীকে বাসে হেনস্তার অভিযোগ, আটক ৫
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা