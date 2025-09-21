কুমিল্লায় আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ২০

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার কোটবাড়ীর বাতাবাড়িয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঝটিকা মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল শনিবার তাঁরা এই মিছিল করেন। পরে পুলিশের অভিযানে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে দলটির নেতা-কর্মীরা আকস্মিকভাবে মহাসড়কে মিছিল বের করেন। ওই সময় ব্যানার হাতে মাস্ক পরা তরুণ ও মধ্যবয়সী কয়েকজনকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা দ্রুত ভাইরাল হয়।
এ ঘটনায় সদর দক্ষিণ মডেল থানার এসআই জসিম উদ্দিন বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। মামলায় ৩০ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
এরপর রাতভর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের অন্তত ২০ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম পল্লব, শরিফ আহমেদ মজুমদার সোহাগ, হানিফ চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন, মহিবুল্লাহ আপন, জুয়েল, দেলোয়ার, জসিম উদ্দিন, ফরিদ, সজিব, মোহাম্মদ আলী, জানে আলম লোটাস, নরুল ইসলাম রানা, মোবারক, আব্দুল আজিজ সজিব, নাজমুল হক, ইলিয়াস, সাদ্দাম হোসেন মজুমদার, নোমান ও আব্দুল কাদের।
সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, মহাসড়কে ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় করা মামলায় বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।