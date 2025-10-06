কক্সবাজারে বাড়িতে ঢুকে বিএনপি নেতাকে গুলি

কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য লিয়াকত আলীকে বাড়িতে ঢুকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
শহরের কাছে লিংক রোডসংলগ্ন বিসিক শিল্প এলাকায় গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বিএনপি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চার-পাঁচজন যুবক দুটি মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ঢুকে লিয়াকতকে লক্ষ্য করে ছররা গুলি চালান। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন লিয়াকতের বাড়িতে জড়ো হন। তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে লিয়াকতকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
লিয়াকতের ঘনিষ্ঠজনদের অভিযোগ, পূর্বশত্রুতার জেরে স্থানীয় আবদুল খালেকের নেতৃত্বে এ হামলা হয়েছে।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াস খান বলেন, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে পুলিশ। লিয়াকত আলীর সঙ্গে আবদুল খালেকের বিরোধ রয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি মামলা করেছেন। গত বছর দুর্বৃত্তের গুলিতে আবদুল খালেকের স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী লিয়াকতের স্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা বাড়ির বারান্দায় বসা ছিলাম। হঠাৎ চারজন যুবক বন্দুক নিয়ে ঢুকে গুলি চালান। পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে তাঁরা পালিয়ে যান।’
কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলক বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করা হয়েছে। মামলা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লিয়াকত আলীকে কে বা কারা এবং কেন গুলি করেছে, তা তদন্ত করছে পুলিশ।
এদিকে গতকাল রাতে লিয়াকতকে গুলি করার ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা লিয়াকতকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় দায়ীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। এ সময় ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা টেকনাফ-কক্সবাজার সড়ক অবরোধ করেন।
সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাইফুল্লাহ নুর বলেন, এলাকায় চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় স্থানীয় সন্ত্রাসী আবদুল খালেকের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা লিয়াকতকে ঘরে ঢুকে হত্যাচেষ্টা করে। ঘটনার পরপর শহর ও ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।