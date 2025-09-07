হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

আবারও কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে পর্যটক নিখোঁজ

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজার সৈকতে পর্যটকের ঢল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে নেমে মো. আহানাফ (১৭) নামে এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছে। আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে সমুদ্রসৈকতের লাবণি পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

আহানাফ বগুড়া সদরের শরিফুল ইসলামের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের বিচ কর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুব আলম জানান, আহানাফের পরিবারের লোকজন আজ সকালে কক্সবাজার ভ্রমণে আসেন। তাঁরা এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন। বিকেলে আহানাফসহ তিনজন লাবণি পয়েন্ট সৈকতে গোসলে নামে। এ সময় স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার সময় দুজনকে উদ্ধার করা হলেও আহানাফ সাগরে তলিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, নিখোঁজ পর্যটকের খোঁজে আশপাশের সৈকতে লাইফগার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও বিচ কর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিখোঁজ পর্যটকের খোঁজ মেলেনি।

ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ বলেন, ‘সৈকতে নামার আগে জোয়ার-ভাটা সময় দেখা ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য পর্যটকদের সতর্ক করা হয়। কিন্তু অনেকেই নির্দেশনা না মেনে গোসলে নেমে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।’

এর আগে গত ৮ ও ৯ জুন গোসলে নেমে বাবা, ছেলেসহ তিন পর্যটক, দুই রোহিঙ্গা কিশোর ও স্থানীয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গত ৮ জুলাই হিমছড়ি সৈকতে নেমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থী সাগরে ভেসে যান।

তাঁদের মধ্যে দুজনের মরদেহ উদ্ধার হলেও অরিত্র হাসান নামের এক শিক্ষার্থীর এখনো খোঁজ মেলেনি। এ নিয়ে চলতি বছর সৈকতে গুপ্তখালে আটকে পড়ে কিংবা সাগরে ভেসে গিয়ে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সম্পর্কিত

বাঁকখালীতে অবৈধ স্থাপনা: বাধায় বন্ধ উচ্ছেদ অভিযান, ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এখন কক্সবাজারে, ঘুরে দেখলেন এক্সিলারেট এনার্জির হাসপাতাল

কক্সবাজারে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযানে হামলায় পুলিশ সদস্য আহত, আটক ৪

১৮ বগি ফেলে চলে গেল ট্রেন

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

সেন্ট মার্টিন থেকে ৩টি ফিশিং বোটসহ ১৮ মাঝিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

সৈকতে ভেসে এল উখিয়ার সেই স্কুলছাত্রদের লাশ

মিয়ানমারের জলসীমা থেকে মাছ ধরার ১৯ ট্রলারসহ ১২২ জেলে আটক

মাতামুহুরীতে গোসলে নেমে ছাত্রী নিখোঁজ, দুজনকে জীবিত উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা