কক্সবাজারে মাদক পাচারের দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের ক্রিস্টাল মেথ (আইস) ও ইয়াবা পাচারের মামলায় দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহিম এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের ওয়াব্রাং এলাকার কাদের বকশের ছেলে আব্দুর রহমান (৩৩) এবং একই ইউনিয়নের মৌলভীবাজার এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে নুর মোহাম্মদ (২৮)।

জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. সিরাজুল ইসলাম রায়ের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরণ দিয়ে পিপি সিরাজুল ইসলাম জানান, ২০১৬ সালের ১৬ জুন রাতে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের এমজি ব্যাংকার এলাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে মাদকের একটি বড় চালান পাচার হয়ে আসার খবর পায় বিজিবি। এ তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে বিজিবি দুজনকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাঁদের কাছ থেকে চার কেজি ৩১৫ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ (আইস) এবং এক লাখ ইয়াবা জব্দ করে। এ ঘটনায় একই দিন বিজিবির এক সদস্য বাদী হয়ে ছয়জনকে আসামি করে টেকনাফ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

সিরাজুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক দুই আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দিয়েছেন। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

