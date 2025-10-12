আদালতের খাসকামরা থেকে বিচারকের মোবাইল ও মানিব্যাগ চুরি

কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মামুনুর রশিদের দুটি মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র চুরি হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১টার দিকে বিচারকের খাসকামরায় (চেম্বার) এ চুরির ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় বিচারকের পক্ষে আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় মামলা করেছেন।
মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, বিচারক খাসকামরায় ব্যাগ রেখে আদালতের এজলাসে মামলা পরিচালনা করতে ওঠেন। এ সময় তাঁর ব্যাগে থাকা দুটি মোবাইল ফোন চুরি হয়। এ ছাড়া মানিব্যাগে থাকা এটিএম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্রও খোয়া যায়। এর মধ্যে একটি আইফোন-১৪ ও একটি ভিভো-১২ মোবাইল ফোন রয়েছে। দুটি মোবাইলের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী ও মামলার বাদী সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘এজলাসে বসার আগে স্যার (বিচারক) মোবাইল ও মানিব্যাগ খাসকামরায় রেখেছিলেন। এ সময় সুযোগ নিয়ে কৌশলে অজ্ঞাতনামা চোর খাসকামরায় ঢুকে চুরি করে।’
কক্সবাজার সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. ফারুখ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জজ স্যারের মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে। চুরি হওয়া মোবাইল ফোন ও অন্য মালামাল উদ্ধারে পুলিশ কাজ করছে।’